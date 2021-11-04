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Ezgi Mola'dan 'hastanelik oldu' iddiasına yanıt!

04 Kasım 2021 Perşembe - 11:22 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 11:22

Ezgi Mola'nın bacağını asasöre kaptırdığı ve hastanelik olduğu iddia edildi. Bir internet sitesinde yer alan haberin ardından Mola, sosyal medya hesabında açıklama yayınladı.


Ezgi Mola “Berbat haberlere inanmayın. Ben iyiyim. O saçma habere denk gelen tabii ki inanmasın. Bilmeyen de bakmasın… Birileri sanıyorum ki, gündem değiştirme derdinde… Gündem böyle değişemez ama biz de aptal değiliz. Mutlu günlere inşallah Hep birlikte…" dedi.

 

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