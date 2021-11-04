Ezgi Mola'dan 'hastanelik oldu' iddiasına yanıt!
04 Kasım 2021 Perşembe - 11:22 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 11:22
Ezgi Mola'nın bacağını asasöre kaptırdığı ve hastanelik olduğu iddia edildi. Bir internet sitesinde yer alan haberin ardından Mola, sosyal medya hesabında açıklama yayınladı.
Ezgi Mola “Berbat haberlere inanmayın. Ben iyiyim. O saçma habere denk gelen tabii ki inanmasın. Bilmeyen de bakmasın… Birileri sanıyorum ki, gündem değiştirme derdinde… Gündem böyle değişemez ama biz de aptal değiliz. Mutlu günlere inşallah Hep birlikte…" dedi.