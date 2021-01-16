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Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'den '365 gün' paylaşımı

16 Ocak 2021 Cumartesi - 17:17 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 17:17

Şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile birlikteliklerinin birinci yılını kutladı.


Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yenen Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin çifti, birlikteliklerinde bir yılı geride bıraktı. İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşklarını duyuran ikiliden Engin, sevgilisi ile pozunu Instagram'da yayınladı.
 
Oğulcan Engin, sevgilisini öperken çekilen karesine, 'yıl dönümü' etiketi ile birlikte "365 gün" notunu düştü. Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'la üç yıllık evliliğini 2019'da sonlandıran Ezgi Eyüboğlu, aynı fotoğrafı, "Bir yıl" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
 
 
EZGİ AİLEYE GİRDİ
 
Geçtiğimiz aylarda ünlü çiftin ilişkisinde yeni bir gelişme yaşanmıştı. 32 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, sevgilisinin babası Sinan Engin ile sosyal medyada takipleşmeye başlamıştı. Bu durum, sosyal medyada "Ezgi aileye girdi" şeklinde yorumlanmıştı.

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