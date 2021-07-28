Ezgi Eyüboğlu -Oğulcan Engin ayrıldı mı?

Evlenmeleri beklenen Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, 1,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.