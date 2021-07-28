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Ezgi Eyüboğlu -Oğulcan Engin ayrıldı mı?
Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve ünlü şarkıcı Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'in ilişkisi hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı.
Evlenmeleri beklenen Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, 1,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.
Evlenmeleri beklenen Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, 1,2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.