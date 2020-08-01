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Ezgi Eyüboğlu aileye girdi
Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin, Sinan-Ayşe Engin ve Elif Engin kahvaltıda bayramlaştılar. Haziran 2019'da oyuncu Kaan Yıldırım’dan boşanan Ezgi Eyüboğlu (32), Oğulcan Engin’den 3 yaş büyük.
Sinan Engin’in Seda Sayan’dan olan oğlu Oğulcan yeni yılın ilk günlerinde oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Seda Sayan, oyuncu için “Çok hanım hanımcık ve tatlı” demişti. Oğulcan ile Ezgi Eyüboğlu dün sabah Bodrum'da bir oteldeydi.