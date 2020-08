Eyyamı bahur ne zaman? Eyyam-ı bahur sıcaklıkları ne zaman bitecek?

Halk meteorolojisine göre, yüksek sıcaklıkların yaşandığı günlere Ehem buhur diğer bir değişle Eyyam-ı bahur ismi verilir. Günümüzde "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene Kurban Bayramı ile birlikte etkisini hissettirmeye başladı. Uzmanların yaşlı, çocuk, hamile ve hastaların sıcaktan olumsuz etkilenebileceklerini belirttikleri eyyam-ı bahur dönemi bu yıl 7 Ağustos’ta sona eriyor.

HASTALAR İÇİN TEHLİKELİ BİR DÖNEM

Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa 'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.