Halk arasında yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Afrika sıcaklarına Ehem buhur diğer bir değişle Eyyam-ı bahur adı verilir. Temmuz ve eylül ayları arasında Afrika sıcaklıkları yani Eyyam-ı bahur görülür. 2020 yılı Eyyam-ı bahur Kurban Bayramı sonrasında görülmeye başlandı. Pek çok kişi de Eyyamı bahur ne zaman? Eyyam-ı bahur sıcaklıkları ne zaman bitecek? sorularını araştırıyor. İşte Eyyam-ı bahur sıcaklıkları hakkında merak edilenler...
Halk meteorolojisine göre, yüksek sıcaklıkların yaşandığı günlere Ehem buhur diğer bir değişle Eyyam-ı bahur ismi verilir. Günümüzde "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene Kurban Bayramı ile birlikte etkisini hissettirmeye başladı. Uzmanların yaşlı, çocuk, hamile ve hastaların sıcaktan olumsuz etkilenebileceklerini belirttikleri eyyam-ı bahur dönemi bu yıl 7 Ağustos’ta sona eriyor.
HASTALAR İÇİN TEHLİKELİ BİR DÖNEM
Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Kişilerde aşırı stres ve asabiyet görülebilir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir.
EYYAM-BAHUR NE DEMEK?
Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.
Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince dies caniculares olarak anılmaktaydı. Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. Türkçe'de kullanılan eyyam-ı bahur terimi eskiye oranla kullanımını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.