Eyyamı Bahur ne demek, anlamı nedir? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne demek, ne zaman bitecek?

Türkiye günlerdir kavuran çöl sıcakları Eyyam-ı Bahur ile ilgili aramalar artmış. ne zaman bitecek merak ediliyor. Peki, Eyyamı Bahur sıcakları ne demek, ne zaman bitecek? Eyyam-ı Bahur nedir?

Sıcaklıklar günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcaklıklara neden olan işe Eyyam-ı Bahur sıcaklarının olarak adlandıran çöl sıcaklıkları. Vatandaşlar Eyyamı Bahur sıcaklığının ne olduğunu sorgularken, ne zaman biteceği sorusuna da yanıt arıyor. İşte Eyyam-ı Bahur sıcakları hakkında merak edilenler…

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NEDİR, ALAMI NEDİR?

Eyyam Osmanlıcada; günler, gündüzler anlamına gelir. Bahur ise sıcak demektir. Tütsü, buhur, sıcak bastırdığında topraktan çıkan buhar anlamlarına da gelir.

Eyyam-ı bahur, temmuz ve eylül tarihleri arasında görülen sıcaklıklara verilen isimdir.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları 14 Ağustos'a kadar devam edecek.

14 İLDE SICAKLIKLAR 40 DERECENİN ÜSTÜNDE OLACAK

Meteoroloji'nin maksimum sıcaklık tahmin haritasına göre bugün Manisa, Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Kilis'te sıcaklıklar 40 derecenin üstünde olacak.

Batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

5 AĞUSTOS YU