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Eyüpsultan’da kaza: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

AA |  24 Mayıs 2019 Cuma - 11:51 | Son Güncelleme : 24 05 2019 - 11:51

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu, bir polis de yaralandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde  görevli motosikletli yunus timi, 05.25'te Fatih istikametinden Eyüpsultan'daki  şube müdürlüğü yerleşkesine dönerken yağışın da etkisiyle motosikletin kontrolünü  kaybederek kaza yaptı.
 
Kazada, 25 yaşındaki Polis Memuru Mustafa Kartal tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Aynı kazada yaralanan Polis Memuru Uğurcan Aslanpay'ın  tedavisi ise kaldırıldığı Eyüp Devlet Hastanesinde devam ediyor.Şehit Polis Memuru Kartal'ın cenaze törenine ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağı bildirildi.
 
 

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