Eyüpsultan'da iki kuzenini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Eyüpsultan'da aralarında husumet bulunan iki kuzenini, Balıkesir'den gelerek öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ali M. polis tarafından yakalandı. Olayın ailevi bir sebeple meydana geldiğini söylediği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi .

Eyüpsultan, Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak üzerinde dün gece meydana gelen olayda Cahit Mumcu ve kardeşi Cevdet Mumcu sokakta yürürken teyze çocukları Ali M. ile karşılaştı. Yaklaşık bir yıldır aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kuzenler sokak ortasında kavga etmeye başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre bu sırada silahını çeken Ali M., iki kardeşe kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken Cahit Mumcu ve Cevdet Mumcu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiler.

HASTANEDE YAKALANDI