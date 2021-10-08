Eyüpsultan'da 4 katlı binanın çatı katında yangın

Yangın, Topçular mahallesi İncirlik sokak üzerinde kumaş üretimi yapılan bir atölyenin de bulunduğu 4 katlı binanın çatı katındaki dairede saat 02.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine, olay yerine Eyüpsultan, Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Fatih ve Şişli ilçeleri ile Davutpaşa ve Sultangazi'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.