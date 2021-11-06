EYT ve emeklilik ile ilgili flaş öneri! Binlerce kişiyi kapsıyor

EYT ve emeklilik ile ilgili flaş bir öneri geldi.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gündeme alınan çalışma devam ederken, Bağ-Kur ile ilgili mağduriyet yaşayan esnafımız da unutulmamalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal güvenlik hakkının anayasal bir hak olduğunu belirtti. Palandöken, "4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup esnaf olarak faaliyette bulunan binlerce esnafımız var. Bu esnafımızın emeklilik yaşı da geldi; fakat o dönemde Bağ-Kur kaydı olmaması nedeniyle emekli olamıyor. Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olduğu unutulmadan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma imkanı tanınmalı" dedi.