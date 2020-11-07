EYT son durum: EYT torba yasaya girdi mi, Meclis’e geldi mi? EYT yeni yasama döneminde yasallaşır mı?

EYT torba yasaya girdi mi? Emeklilikte Yaşa Takılanlar, peş peşe çıkarılan yasaların ardından yeniden gündeme geldi. TBMM'nin yeni yasama dönemine girmesi ve birçok kişiyi kapsayan torba yasayı yürürlüğe koymasıyla, emekli olmak için prim ve gün şartlarını tamamlamış fakat yaş şartı nedeniyle emekli olamamış vatandaşlar umutlandı. Bugün vatandaşlar İşte EYT hakkında son gelişmeler…

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar, geçtiğimiz yıllardan beri gündemdeki yerini koruyor. Emeklikte Yaşa takılanlar, hükümetin bir adım atıp atmayacağını merak ediyor. Hükümet kanadı en son, EYT konusuna ilişkin bir çalışmanın olmadığını ve ilerleyen süreçte de düşünülmediğini ifade etmişti. TBMM'nin açılamasıyla torba yasanın yürürlüğe girmesi, emeklilikte yaşa takılanların emekli olmalarını engelleyen yaş şartının değiştirilmesine yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi. EYT konusunda hükümet kanadından yeni bir adım atılmazken, gözler Meclis’te… İşte EYT konusunda son gelişmeler…

EYT KONUSUNDA TBMM'YE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ!

TBMM'nin açılamasının ardından emeklilikte yaşa takılanlar için yeni kanun teklifleri ve soru önergeleri gelmeye başladı. Hükümet EYT konusunda en son net bir şekilde olumlu karşılamadığını açıklamıştı. Ancak son açıklamaların üzerinden uzun bir süre geçti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a yöneltilen soru önergesi olmuştu. Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından sunulan bu soru önergesinde EYT'li vatandaşlar için bir çalışma olup olmadığı soruldu. Çalışma Bakanı Selçuk ise bu soru önergesine henüz yanıt vermedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamada, EYT konusuna ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

"Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. Maliyet hesapları var. Prensipte de sorunu var. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor."

FİNLANDİYA MODELİ GÜNDEME GELMİŞTİ

SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı için gerekli olan prim gün ve yaş şartından ikisini tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş şartının eski sisteme göre olmasını istiyor. 1999 yılından önce işe giren vatandaşları etkileyen düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşlar yaş beklemek zorunda kalıyor.

EYT konusunda Finlandiya Modeli önerilmişti. Bu model ile normalden 1 yıl emekli olanların maaşından belli bir oranda kesinti yapılıyor. Erken emeklilik için süre arttıkça kesinti oranı da yükseliyor.