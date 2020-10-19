EYT'li milyonlara güzel haber!

EYT'li milyonlarca kişi ilgili Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan önemli bir açıklama yaptı. Arslan, Emeklilikte yaşa takılan (EYT) milyonlarca kişinin iş bulmakta zorlandığını ifade etti. AK Parti’nin önceki gün TBMM’ye sunduğu, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için teklif edilen düzenlemenin, bu kesimin iş bulmasını kolaylaştırabileceğini ifade eden Arslan, “Yaşı bekleyen, primini doldurmuş insanlar var. Bu kesime iş de verilmiyor, işsizlik ödeneği de ödenmiyor. Bunlar için düşünülüyorsa konuşulabilir” diye konuştu.

Gazetecilerle bir araya gelen Arslan, 50 yaşını geçen pek çok EYT’linin çalışmak zorunda kaldığını belirterek, 40 yaşından sonra memur ve işçi alımı yapılmadığına dikkat çekti.

EYT'linin iş bulmasını kolaylaştırabilir

AK Parti’nin önceki gün TBMM ’ye sunduğu, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için teklif edilen düzenlemenin, EYT'li kesimin iş bulmasını kolaylaştırabileceğini ifade eden Arslan, “Yaşı bekleyen, primini doldurmuş insanlar var. Bu kesime iş de verilmiyor, işsizlik ödeneği de ödenmiyor. Bunlar için düşünülüyorsa konuşulabilir” diye konuştu. Arslan, kıdem fonu konusunda da işveren ve işçilere mutabakat sağlanması için bir süre verilmediğini, konunun ekim ayından sonra yeniden gündeme gelebileceğinin ifade edildiğini söyledi. Kıdemde kazanılmış hakların korunduğu bir modeli tartışmaya hazır olduklarını ifade eden Arslan, “Arabulucukta olduğu gibi işverenler kıdem tazminatı mevzuatının arkasından, yanından dolanarak kıdem tazminatı ödemeden işçiden kurtulma yolu ve yöntemleri var. Bu konuda kazanılmış haklarımız korunarak, mevcut sistemdeki eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının daha demokratik, daha çoğulcu, daha katılımcı ve işçileri daha iyi temsil eden bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti. TÜRK-İŞ’in geçen sene önceden asgari ücrette hedef belirlemesinin, ücret pazarlıklarını zora soktuğunu savunan Arslan, “Geçen sene biz masada olsaydık, asgari ücretin daha yüksek olacağına eminim” diye konuştu.

‘Pandemi meslek hastalığı olsun’

Pandemi nedeniyle hasta olanların meslek hastası sayılması talebini yineleyen Arslan, “Bu konuda yasal bir düzenleme yapılmasa da yargı kararları ile şekilleneceğini düşünüyoruz” dedi. Arslan, daha önce domuz gribine yakalanan bir kamyon şoförünün ölmesinin ardından yargının bu yönde bir kararı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: “Huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri var. Bu gibi bazı yerlerde 15 gün dışarı çıkma yasağı getirildi. Siz iş yerine gidip 8 saat çalışıp, yine aynı iş yerinde dinleniyorsunuz ve aynı iş yerinde başlıyorsunuz mesaiye. Kurum dışına çıkamıyorsunuz. Bu işçinin iş yerinde virüsü aldığı çok belli. O zaman bu bir iş kazasıdır.” (Milliyet)