EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Milyonlar bekliyordu, EYT için 5 formül, Almanya, Finlandiya…  

Hükümet harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması talimatını verdi. Emekli aylıkları ve asgari ücrette beklenenin üstünde zamdan sosyal yardımların artırılmasına, 3600 gösterge ve emeklilik için yaşı bekleyenlerden çiftçilerin girdi fiyatlarının düşürülmesine kadar son derece önemli uygulamalar masada...