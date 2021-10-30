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EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Milyonlar bekliyordu, EYT için 5 formül, Almanya, Finlandiya…
Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) milyonlarca kişi bekliyordu son dakika gelişmesi yaşandı. Hükümetin EYT ile ilgili çalışma başlattığı ortaya çıktı. Yaklaşık 4 milyon 800 bin EYT’liyi çok yakından ilgilendiren düzenleme içi 5 formül üzerinde çalışılıyor. EYT konusunda Almanya ve Finlandiya modeli ön plana çıkıyor. İşte EYT için üzerinde çalışılan 5 formül…
Hükümet harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması talimatını verdi. Emekli aylıkları ve asgari ücrette beklenenin üstünde zamdan sosyal yardımların artırılmasına, 3600 gösterge ve emeklilik için yaşı bekleyenlerden çiftçilerin girdi fiyatlarının düşürülmesine kadar son derece önemli uygulamalar masada...