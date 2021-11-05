EYT ile ilgili son dakika açıklaması! Yeni dönem! 50 yaş altı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili flaş açıklama! Emeklilikte yeni dönem başlıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için formül arayışını sürdürüyor. Polis, doktok ve hemşire gibi meslak gruplarının da yararlanması bekleniyor. AK Parti kaynakları hangi düzenleme yapılırsa yapılsın bir yaş kriterinin olacağı 50 yaş altında kimsenin EYT kapsamında emekli olmasının mümkün olmayacağını belirtiyor. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler...