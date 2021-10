EYT ile ilgili son dakika açıklaması! Canlı yayında duyurdu…

Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenleme bekliyor. Milyonlarca kişi EYT ne zaman çıkar diye soruyor. EYT ile ilgili peş peşe haberler geliyor. Gazeteci Cem Küçük Habertürk'te katıldığı programında milyonlarca kişiyi heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük uzun süredir beklenen EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ve 3600 ek gösterge sorunlarıyla ilgili AK Parti hükümetinin bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti.

EYT VE 3600 EK GÖSTERGEDE ÇALIŞMA VAR

Cem Küçük konuşmasında "Bugün konuştuğum yetkili kişiler, yani bunlar AK Parti'nin önde gelen Cumhurbaşkanımızın yakınındaki etkili kişiler; 3600 ek gösterge hazırlanıyor. Muhtemelen yaza kadar ama sonbahara kalabilir. O gelecek. EYT'de bir çalışma var. Çıkar mı, bilmiyorum ama çalışılıyor." İfadelerini kullanırken bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İKİNCİ AÇIKLAMA…

Geçtiğimiz hafta TGRT ekranlarında Çare Ne programına katılan Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) durumu ile ilgili kulis bilgisini canlı yayında açıklamıştı. Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa zaten yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e giderken bu konuların yeniden gözden geçirildiği, bununla ilgili yapılabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözmek için çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi. Koç, bakanlıktan birileriyle görüştüğünü ve kendisine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle ilgili bütün sorunları çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı.

ÇALIŞMA VAR DENDİ AMA NET BİR ŞEY YOK!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran da “Ankara'da bir eylemimiz oldu. Bakanlıktan bir EYT'lilerin sorunları çözülecek diye laflar olsa bile net bir şey yok" diye konuştu.

EYT ÇIKARSA EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni düzenlemeler gelirse, 1999 tarihinden yani düzenlemenin yaşama geçirilmesinden evvelce işe giren EYT'li kadınlar 20, erkekler de 25 sene sigortalı olarak çalışma koşulu ile eş güdümlü 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler. Çıkacak yasanın, 1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere 6 milyon bireyi direk ilgilendirmesi bekleniyor. Çıkacak yasadan ilk faydalanması beklenenlerin kişi sayısı ise 700 bin civarında.

EYT NEDİR?

EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu. Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim ün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.1976 ile 1999 yılları arasında işe girenlere ‘kademeli yaş’ şartı getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008’den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu. İşte bu uygulama milyonlarca kişiyi mağdur etti. Emekliliğine kısa süre kalanlar düzenlemeden sonra yıllarca beklemek zorunda kaldı. Bu kişilere ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ ya da ‘EYT’ deniliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunlarına çare bulmak için siyasi partiler dahil her kapıyı çaldı. Talepleri kanun teklifiyle Meclis gündemine de geldi.

FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

EYT ile ilgili sık sık çalışmaların yapıldığı gündeme geldi. Düşük emekli maaşıyla hemen emeklilik de bunlardan biriydi. Gündeme Almanya ve Finlandiya modelleri de geldi. Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emekli olabilmeleri için önerilen Finlandiya modelinde her eksik yıl için belli oranda düşük maaş ödemesi şeklinde işleyecek düzenlemenin getirilmesi düşünüldü. Finlandiya modeli ile emeklilik için gerekli işlemleri tamamlamış ancak yaş dolayısıyla emekli olamayan vatandaşlar, her eksik yıl için daha düşük bir ücretle emekli olabiliyorlar. Bu modelde ayrıca daha sonra prim ödeyerek maaşını yükseltebiliyor. Finlandiya'da uygulanan sisteme göre; emekli olmak için gerekli her eksik yıl için yüzde 2 eksik maaş ödeniyor. Emekli olmak için yaş şartını tamamlamaya 4 yıl eksiği bulunan bir vatandaş Finlandiya modeli ile yüzde 8 daha az bir maaş alarak emekli olma hakkı kazanıyor.