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EYT'de son dakika gelişmesi! Detaylar belli oldu, emeklilik yolu açılıyor, 5 formül...
EYT'de son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi. Harekete geçildi. Emeklilik yolu açılıyor. Milyonlarca kişi bekliyordu. Çalışmalar başladı. Detaylar belli oldu. 5 formül üzerinde duruluyor. Yapılan çalışmalar sonunda ortaya çıkacak formüller üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kararı verecek.