Emeklilikte Yaşa Takılan yüz binlerce kişi bekliyor. Emekli olma hayali kuran çalışalanlar EYT çıkar mı? sorusunu soruyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’da (EYT) son durum ne? EYT için yasa çıkacak mı? Çalışamayacak durumda olan EYT'lilerin GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor mu? Düşük maaşla emeklilik getirilecek mi? İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır Yotube kanalındaki 'Sarı Koltuk' programında açıkladı...
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- EYT çıkar mı? 23 yıllık sorun çözülecek mi?
EYT çıkar mı? 23 yıllık sorun çözülecek mi?
06 Ekim 2021 Çarşamba - 12:15 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 12:15
Emeklilikte yaşa takılanların 23 yıllık sorunu çözülecek mi? İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yanıtladı...
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