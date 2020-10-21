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Eylülde yüzde 48 arttı! Veriler açıklandı

21 Ekim 2020 Çarşamba - 10:43 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 10:45

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), eylül ayında kartlı ödeme tutarında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 25 oranında artış görüldü.


BKM, eylül ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre  eylül ayı sonunda Türkiye'de 73,9 milyon adet kredi kartı, 181,1 milyon adet  banka kartı kullanılıyor. 2019 yılının eylül ayı ile kıyaslandığında kredi kartı  sayısında yüzde 8'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 13'lük artış görülüyor.  Toplam kart sayısı ise 255 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 11 artış gösterdi.
 
Banka kartları ve kredi kartları ile eylül ayında toplam 106,4 milyar  TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 88,2 milyar TL'si kredi kartları ile ödenirken,  18,2 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde  incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine  göre büyüme oranı yüzde 51 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran  yüzde 21 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 25 oldu.
 

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