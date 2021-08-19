Eylülde yasak gelecek mi 2021? Tekrar yasaklar geri gelecek mi?

Vaka sayılarına bağlı olarak yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sağlık Bakanlığınca "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre ise Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 537 oldu. Vaka sayısının yeniden 20 bin sınırına dayanması kabine toplantısında yeni yasak kararlarının alınıp almayacağının, sokağa çıkma yasağının ilen edilip edilmeyeceğinin sorgulanmasına neden oldu. Peki, Eylül'de yasak gelecek mi 2021? Yasaklar geri gelecek mi? Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Vakalar 20 bin sınırına dayandı Kabine Toplantısı beklenirken sokağa çıkma yasağı olacak mı, eylülde yasak geri gelecek mi, sorularının araştırılmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz." ifadelerine yer verilmişti. Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı’na çevrildi. Peki, yasaklarlar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı olacak mı? İ

Eylülde yasak gelecek mi?

2 Ağustos’ta yapılması planlanan Kabine Toplantısı'nın 2 Ağustos tarihinde yapılmasına karar verildi.

Kabine toplantısında ilk başlık normalleşme sürecinde artan vaka sayıları olacak. Durumun ağırlaşan ve hastaneye yatışı gerektiren vakalara ve ölüm sayılarına oranına ilişkin detaylı sunumu değerlendirilecek. Bu değerlendirmeye göre yeni tedbirler alınıp alınmayacağına ilişkin öneriler masaya yatırılacak.

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?

Bir kısıtlama ya da tedbirin gelip gelmeyeceği bugün yapılacak toplantıda netleşecek.

Okullar ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Okullar zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmeyeceğiz' açıklamasının ardından kabine toplantısında okullarla ilgili Milli Eğitim Kararlarının da alınması bekleniyor.

Ziya Selçuk'un yerine getirilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacak. Kabine toplantısında normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecek.