Eylül kira artış oranı ne kadar olacak? Eylül kira artış oranı hesaplama!

Eylül ayı kira artış oranı enflasyon oranındaki veriler baz alınarak değerlendiriliyor. Kira sözleşmesini her yıl eylül ayında yenileyenler için önemli olan eylül ayı kira artış oranı internette araştırılan konuların başında geliyor. Peki, eylül kira artış oranı ne kadar olacak? İşte eylül kira artış oranı hesaplama...

Eylül ayı kira zammının ne kadar olacağı ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Kira sözleşmesini her yıl eylül ayında yenileyenler için önemli olan eylül ayı kira artış oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Peki, Eylül kira artış oranı ne kadar olacak? İşte Eylül kira artış oranı hesaplama...

Kira sözleşmesini eylül ayında yenilenecek olan kiracılara ne kadar zam yapılacağı TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile birlikte belli olacak.

ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranları 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,96 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,32, en yüksek yüzde 1,41 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,96) göre, bir önceki ay yüzde 11,76 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,88'e çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,97 olurken, tahminler yüzde 9,80-13,74 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz da bir önceki aya göre yüzde 0,58 artış göstermişti.

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI Ağustos kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,76, aylık yüzde 0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.

AĞUSTOS 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 11,51

Zam bedeli: 115 lira

Zamlı kira bedeli: 1.115 lira

AĞUSTOS AYI ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI İşte kiraya göre artış oranları: Eski kira: 1000 lira - Ağustos kira: 1115 lira Eski kira: 1100 lira - Ağustos kira: 1226 lira Eski kira: 1200 lira - Ağustos kira: 1338 lira Eski kira: 1300 lira - Ağustos kira: 1449 lira Eski kira: 1400 lira - Ağustos kira: 1561 lira Eski kira: 1500 lira - Ağustos kira: 1672 lira Eski kira: 1600 lira - Ağustos kira: 1784 lira Eski kira: 1700 lira - Ağustos kira: 1895 lira Eski kira: 1800 lira - Ağustos kira: 2007 lira Eski kira: 1900 lira - Ağustos kira: 2118 lira Eski kira: 2000 lira - Ağustos kira: 2230 lira Eski kira: 2250 lira - Ağustos kira: 2508 lira Eski kira: 2500 lira - Ağustos kira: 2787 lira Eski kira: 2750 lira - Ağsutos kira: 3066 lira Eski kira: 3000 lira - Ağustos kira: 3345 lira

TEMMUZ 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 12.62

Zam bedeli: 126 lira

Zamlı kira bedeli: 1.126 lira