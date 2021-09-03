Eylül kira artış oranı 2021! Eylül ayı kira artış oranı enflasyon rakamları sonrası belli oldu! İşte TEFE TÜFE'ye göre Eylül kira artış oranı 2021…

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti. Peki, Eylül ayı kira artış oranı 2021 ne kadar oldu? İşte Eylül kira artış oranı 2021…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 1.12, yıllık yüzde 19.25 arttı. Peki, 2021 Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

EYLÜL 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

On iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları yapılabilecek en üst kira zam oranını belirlemede kullanılır.

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.

Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA!

Konut Kirası: 1.000 Lira

Temmuz 2021 Kira Artış Oranı: %15,78

Temmuz Ayı Kira Zammı Tutarı: 157,8