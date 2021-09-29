Eylül enflasyon beklentisi 2021! Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Eylül ayı enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. TÜİK tarafından her ay bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor. TÜİK TEFE TÜFE Eylül ayı enflasyon rakamları için az bir süre kalınca vatandaşların arama motorlarına yönelme yoğunluğu da artıyor. Peki, Eylül ayı enflasyon beklentisi ne? Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2021 eylül ayı enflasyon oranı beklentisi…

Eylül enflasyon beklentisi merak ediliyor. TÜİK verilerine göre, enflasyon oranları ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu. 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,78, yurt içi üretici fiyatları yüzde 31,34 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,12, Yİ-ÜFE yüzde 2,77 artış kaydetti. TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 28,51, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 45,52 artış gösterdi. Peki, Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Eylül 2021 enflasyon beklentisi ne?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı enflasyon oranları 4 Ekim’de saat 10.00’da açıklanacak.

2021 EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin Eylül ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) aylık medyan tahmini %1,24 artış olacağı yönünde gerçekleşti. Foreks’in 17 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE’de Eylül ayı ortalama tahmin %1,34 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin %19,55, ortalama %19,68 olarak gerçekleşti.