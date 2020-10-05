Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu! İşte enflasyon rakamlarına göre zam şampiyonu

TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. En son açıklanan enflasyon oranlarına göre eylül ayına ilişkin fiyatı en fazla artan ürün ve en çok düşen ürünler belli oldu. Enflasyon eylülde yüzde 0,97 artarken, yıllık bazda yüzde 11,75 oldu. Zam şampiyonu yüzde 18.65'le patlıcan oldu. Peki, Eylül ayının zam şampiyonu hangi ürün oldu? İşte rakamlara göre en fazla artan ürün ve en çok düşen ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerine göre, fiyatı en fazla artan ürün ve en çok düşen ürünler belli oldu. Peki, Eylül ayının zam şampiyonu hangi ürün oldu? İşte rakamlara göre en fazla artan ürün ve en çok düşen ürünler...

EYLÜL AYININ ZAM ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!

TÜİK eylül ayı enflasyon verilerine göre, aylık olarak fiyatı en fazla artış gösteren ürün yüzde 18,65 ile patlıcan olurken, en çok yüzde 22,07 ile limon ucuzladı.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aylık fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerde belli oldu. Bu ayda en fazla fiyat artışı yüzde yüzde 18,65 ile patlıcanda olurken, sivri biber yüzde 16,83, muz yüzde 13,73 ile takip etti.

Sırasıyla fiyatı en fazla artan diğer ürünler; dolmalık biber yüzde 13,44, kuru soğan yüzde 9,76, taze fasulye yüzde 9,60, kabak yüzde 9,04, bulaşık makinesi yüzde 8,80, sweatshirt (çocuk için) yüzde 8,72, derin dondurucu yüzde 8,48, buzdolabı yüzde 8,20, bal yüzde 8,07, kıvırcık yüzde 7,45, ankastre fırın yüzde 7,07, çamaşır makinesi yüzde 6,91, ankastre mikrodalga fırın yüzde 6,53, pencere (pvc) yüzde 6,37, ayçiçek yağı yüzde 6,18, mısır özü yağı yüzde 5,96, oturma odası takımı yüzde 5,94 şeklinde gerçekleşti.

EN ÇOK LİMON UCUZLADI!

Aylık olarak en fazla düşüş gösteren ürünlerin başında yüzde 22,07 ile limon gelirken, yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 19,13, elma yüzde 13,48 ile takip etti.

En çok ucuzlayan diğer ürünler ise şöyle sıralandı: