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Eylül ayında öldürülen 171 teröristten birçoğunun üzerinde o kıyafetten vardı
TSK'nın başarılı operasyonlarıyla PKK'ya yurt içi ve sınır ötesinde büyük darbe vuruluyor. Teröristler son dönemde üstü püsküllü 'sniper kıyafeti' olarak adlandırılan kamuflaj kıyafetleri giymeye başladı. Ancak bu kıyafetler de onları gizlenmekten ve yok oluştan kurtaramadı. İHA ve SİHA gibi Türkiye'nin ürettiği milli hava araçlarının desteğinde yapılan operasyonlarda 12'si arananlar listesinden olmak üzere 67'si ölü 74'ü sağ 30'u teslim olmak üzere 171 terörist etkisiz hale getirildi.