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Eylül ayı sanayi üretim rakamları açıklandı

AA |  13 Kasım 2020 Cuma - 10:08 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 10:41

Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 8,1 yükseldi.


Sanayi üretim endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgın sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından yükselişini  sürdürerek, eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık bazda yüzde 8,1 artış gösterdi. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim  endeksi sonuçlarını açıkladı.
 
Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi  2019'un aynı ayına göre yüzde 8,1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim  endeksinde de yıllık bazda yüzde 11,17 artış oldu.
 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş  ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi  sektörü endeksi yüzde 8,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve  dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,6 artış gösterdi.
 
Sanayi üretiminde aylık veriler
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde bir  önceki aya kıyasla yüzde 1,7 arttı.
 
Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4, madencilik  ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,2, elektrik, gaz, buhar ve  iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,2 artış kaydetti.
 
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Kovid-19 salgın  sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından gelen yılın 3'üncü  çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,7 yükseldi. Bir önceki  çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yüzde  30,3 arttı.
 
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,  arındırılmamış sanayi üretim endeksinin eylülde, geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 8,7 artmasını bekliyordu. Eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi  üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,3 artacağı öngörülmüştü.
 
 
  
 

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