Eylül ayı kira artış oranı kiracılar ve ev sahipleri tarafından sorgulanamaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık kira artış oranı zammı merak ediliyor. Peki, Eylül ayı kira artış oranı 2021 belli oldu mu? Eylül ayı kira zammı açıklandı mı, yüzde kaç?

Eylül ayı kira artış oranı hakkında araştırma yapıyor. TÜFE oranına göre hesaplanan güncel veriler TÜİK tarafından her ay paylaşılıyor. Eylül ayının ilk haftası gelince eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu soruları arttı.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Eylül ayı kira artış oranı belli olmadı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon verileri 3 Eylül Cuma günü açıklanacak. TÜİK'ten yapılacak duyurunun ardından güncel veriler netleşecek.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirlenmektedir. Geçtiğimiz yıl hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı kapsamında, kira zamlarının Üretici Fiyat Endeksi değil Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre planlanmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda artık kira artışında üst sınıf TÜFE ile belirleniyor.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI

Ağustos ayında enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.