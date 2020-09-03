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Eylül ayı kira artış oranı 2020! 2020 Eylül kira zammı ne kadar oldu? Kira zammı hesaplama!

03 Eylül 2020 Perşembe - 10:55 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 10:55

Kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE oranları baz alınarak hesaplanıyor. 2020 Eylül ayı itibariyle kira sözleşmesini yenileyecek olanlar, 2020 Eylül ayı kira artış oranını merak ediyor. Eylül ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan TÜFE ile birlikte 2020 Eylül ayı kira artış oranı da belli oldu. Peki, 2020 Eylül kira zammı ne kadar oldu? Kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte Eylül ayı kira artış oranı 2020...


Eylül ayı kira artış oranı 2020 Ağustos ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından merak edilen konuların başında geliyor. 2020 Eylül ayı itibariyle kira sözleşmesini yenileyecek olanlar, kira zammı hesaplamalarını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE oranları baz alarak yapıyor. Eylül ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE ile birlikte belli oldu. Peki, 2020 Eylül kira zammı ne kadar oldu? Kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte Eylül ayı kira artış oranı 2020...
 
 
TÜİK AĞUSTOS ENFLASYON ORANLARINI AÇIKLADI 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranları açıklandı.  Enflasyon ağustosta yüzde 0,86 artarken, yıllık bazda yüzde 11,77  oldu.
 
Tüketici fiyatları Ağustos'ta yüzde 0.86 arttı. Türkiye genelinde tüketici fiyatları (TÜFE) Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0.86 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.77 oldu.
 
EYLÜL AYI KİRA ZAMMI 
 
Tüketici fiyatları Ağustos'ta yüzde 0.86 arttı. Türkiye genelinde tüketici fiyatları (TÜFE) Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0.86 arttı, yıllık enflasyon yüzde 11.77 oldu.
 
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 7.29'a çıkarken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.27 olarak gerçekleşti.
 
Türkiye genelinde yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2.35, yıllık bazda da yüzde 11.53 arttı.
 
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki sekiz aylık artış yüzde 10.52'yi bulurken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 6.71 olarak ölçüldü.
 
Buna göre eylül ayı kira zam oranları da yüzde 11.77 oldu. 
 
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?
 
Mevcut kira bedeli: 1.000 LİRA
 
Zam oranı: yüzde: %11,77 
 
Zam bedeli: 112 TL
 
Zamlı kira bedeli: 1.112 TL
 
KİRA ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
 
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.
 
AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI 
 
Ağustos kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,76, aylık yüzde 0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.
 
AĞUSTOS 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?
 
Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
 
Zam oranı: yüzde 11,51
 
Zam bedeli: 115 lira
 
Zamlı kira bedeli: 1.115 lira
 
 
 

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