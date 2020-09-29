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Eylül ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan tarih verdi, işsizlik maaşının ödeneği tarih belli oldu.

29 Eylül 2020 Salı - 9:54 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 9:54

İşsizlik maaşı yattı, işsizlik maaşı nede yatmadı? Soruları sorulurken, Bakan Eylül ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinde tarih açıklandı. Bakan Selçuk, “Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de yapıyoruz” açıklamasında bulundu.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA

İşsizlik maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

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Eylül ayı işsizlik maaşı işsizlik maaşı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk
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