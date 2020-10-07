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Eylül 2020, "en sıcak eylül ayı" olarak kayıtlara geçti

AA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 17:19 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 17:19

Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliği gözlemleme kurumunca, bu yıl eylül ayının kayıtlara geçen "en sıcak eylül ayı" olduğu bildirildi.


Copernicus İklim Değişikliği Servisi, küresel sıcaklık ölçümlerine  ilişkin yaptığı açıklamada, küresel sıcaklıkların Eylül 2020'de ortalamanın  üzerinde gerçekleştiğini belirtti.
 
Bu yıl eylül ayında sıcaklığın, geçen yıl eylül ayının 0,05 derece  üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
 
Uzmanlar, bunun insan kaynaklı karbon emisyonların yol açtığı sıcaklık  artışlarının bir göstergesi olduğuna işaret etti.
 
Copernicus İklim Değişikliği Servisi, Sibirya Arktik bölgesindeki  sıcaklığın ortalamanın üzerinde devam ettiğini kaydetti.
 

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