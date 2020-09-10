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Eylem hazırlığındaki terörist kıskıvrak yakalandı

10 Eylül 2020 Perşembe - 11:28 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 11:32

DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden’le bağlantılı olan ve “Özden’in fedaisi” olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun Adana’da yakalandı. Zanlı İstanbul’a getirilip tutuklandı.


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