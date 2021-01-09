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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar kıskıvrak yakalandı!

AA |  09 Ocak 2021 Cumartesi - 11:29 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 11:29

Terör örgütü üyesi oldukları ileri sürülen ve gizlendikleri metruk yapılarda yakın takibe alınan M.E.H ve M.H, Ankara'da MİT ve Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı - Suriye’nin Deyrizor bölgesinde çok sayıda silahlı eyleme katıldığı belirlenen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği ve örgütün Türkiye'deki hücre yapılanmalarına yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi


Terör örgütü DEAŞ'a yönelik  operasyon kapsamında Suriye'nin Deyrizor bölgesinde örgüt saflarında sivillere  yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdikleri tespit edilen ve Ankara'da eylem  hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı. 
 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)  Ankara Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın  Ankara'da sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu ihbarı üzerine çalışma  başlattı.
 
İhbarı değerlendiren ekipler, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör  örgütü DEAŞ saflarında sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirdikleri tespit  edilen Suriye uyruklu M.E.H ve M.H'yi teknik ve fiziki takibe aldı.
 
Şüphelilerin, Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nın yanında  bulunan metruk binada kaldığını belirleyen ekipler, söz konusu adresi izlemeye  başladı. Takip edildiklerini fark eden şüpheliler, yer değiştirip aynı ilçede  bulunan Yakacık Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde bir konteynerde kalmaya başladı.  İzlerini kaybettirdiklerini düşünen zanlıların, bir süre sonra Suriye'deki  çatışma bölgesinden örgüt mensuplarıyla irtibata geçtikleri belirlendi.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı, MİT ve Jandarma  ekiplerinin ortak operasyonuyla şüpheliler M.E.H ve M.H. saklandıkları  konteynerde gözaltına alındı.
 
Adreste yapılan aramada, örgütsel doküman ve dijital materyal ele  geçirildi.
 
Suriye’nin Deyrizor bölgesinde çok sayıda silahlı eyleme katıldığı  belirlenen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği ve  örgütün Türkiye'deki hücre yapılanmalarına yönelik operasyonların devam edeceği  kaydedildi.

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MİT ankara jandarma
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