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Eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı

AA |  12 Mart 2021 Cuma - 19:28 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 19:46

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristin Şanlıurfa'da yakalandığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa  İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Suruç ilçesinde  durumundan şüphelenilen 4 kişi durduruldu.
 
Söz konusu 4 şüphelinin illegal yollardan Türkiye'ye geçtiği tespit  edilirken, bu kişilerden birinin ise PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet  gösterdiği belirlendi. Teröristin çantasında yapılan aramada 100 el yapımı, 2  fabrika yapımı fünye ile 1 USB bellek ele geçirildi.
 
Belleğin incelenmesi sonucunda ise Şanlıurfa-Adıyaman kara yolundaki  taş ocakları yakınlarında yaklaşık 10 kilo patlamaya hazır el yapımı patlayıcı  bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.
 

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