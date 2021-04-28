Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın gerçekleştirdiği eylemlerin yer aldığı videolarda görüntüleri tespit edilen örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma yaptı. Soruşturma kapsamında, eylemlere katıldıkları belirlenen 1'i Suriye ve 3'ü Irak uyruklu olmak üzere 4 terörist gözaltına alındı.
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Eylem görüntülerinde yer alan DEAŞ'lı teröristler yakalandı
Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), | 28 Nisan 2021 Çarşamba - 15:44 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 15:44
Sakarya'da, polis operasyonuyla terör örgütü DEAŞ’ın eylemleri sırasında çekilen videolarda yer alan, Suriye ve Irak uyruklu 4 terörist yakalandı.
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