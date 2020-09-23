Eyfel Kulesi'nde bomba ihbarı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Eyfel Kulesi'nin olduğu bölgeye bomba bırakıldığı yönünde polise yapılan ihbar sonrasında kule ve bölgedeki binalar tahliye edildi.Polis, güvenlik çemberine aldığı bölgede arama çalışmalarına başladı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.Polis yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğlene yakın saatlerde yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığını belirtti.Yetkili, Eyfel Kulesi'nin geniş güvenlik önlemleri altında yeniden ziyarete açıldığını kaydetti.İhbar nedeniyle, Eyfel Kulesi ve çevresi boşaltılarak güvenlik çemberine alınmıştı.