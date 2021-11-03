Exxen spor paketi ne kadar? Exxen spor paketi üyeliği nasıl yapılır, Exxen maç paketi üyelik işlemleri

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin resmi yayıncısı olan Exxen üzerinden maç izlemek isteyenler Exxen spor paketi hakkında araştırma yapıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını canlı yayınlıyor. Peki, Exxen spor paketi üyeliği nasıl yapılır, Exxen maç paketi üyelik ücreti ne kadar?

Exxen spor paketi satın almak isteyenlerin aramaları arttı. Exxen üyelik giriş ekranı ile UEFA futbol maçlarını izlenebilecek. Exxen'i televizyonda izlemek için ise akıllı (smart) özelliğe sahip televizyona satın olunması gerekiyor. Exxen maç paketi bilgisayar ya da cep telefonunu televizyona bağlayarak da izlenebiliyor.

EXXEN SPOR PAKETİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını kapsayan spor paketi, 10 TL'lik temel pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebiliyor. Buna göre Exxen spor paketi reklamlı seçeneği aylık 34,80 TL ödemek gerekiyor.

Exxen spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenlerin ise aylık 44.80 TL ödeme yapması gerekiyor.

EXXEN SPOR PAKETİNE SMS İLE ÜYE OLMAK

Reklamlı üyelikler için EXXENSPOR, reklamsız üyelik için EXXENSPOR REKLAMSIZ yazıp 9300'a SMS göndererek üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

EXXEN PLATFORMUNDA AYNI ANDA SADECE 1 CİHAZDAN İZLEME YAPILABİLİYOR

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ülkemizde 2021-2024 yılları arasında Exxen platformunda yayınlanacak.

Exxen'in canlı maç yayınlarının izlemek için www.exxen.com sitesinde üye olmak gerekiyor. Ayrıca Google Play Store ve iPhone App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Exxen'de 7 günlük ücretsiz deneme seçeneği de bulunuyor.

Exxen'e üye olmak için www.exxen.com adresine girdikten sonra açılan sayfada ad soyad ve e-posta bilgilerinizi yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz.

Exxen platformunda aynı anda sadece 1 cihazdan izleme yapılabiliyor.

EXXEN ÜYELİK GİRİŞ EKRANI