Exxen platformu yayına başladı! Exxen TV üyelik nasıl yapılır? Exxen aylık abonelik ücreti ne kadar, neler var?

Exxen platformu bugün itibariyle hayata geçti. Popüler YouTuber programları, diziler, müzik programları ve çocuk içerikleri ile yayın hayatına başlayan Exxen üyelik ve abonelik ücretleri hakkındaki araştırmalar da başladı. Exxen TV yapımları bir hafta boyunca ücretsiz olarak izlenebilcek. Peki, Exxen TV üyeliği nasıl yapılır? Exxet TV ücreti ne kadar?

Acun Ilıcalı’nın içerik platformu Exxen yayına başladı. Belgesel, dizi, talk şov, fenomen ve çocuk içerikleriyle aylık abonelik karşılığında izleyicilere sunuldu. Sosyal medya hesabından duyuru yapan Acun Ilıcalı üyeliğin bir hafta boyunca ücretsiz olacağını duyurdu. Platformda cuma gününden itibaren, Sihirli Annem, Şeref Bey, Vahşi Şeyler, Konuşanlar gibi dizi ve programlar yer alacak. Üyelik işlemleri ise platform üzerinden gerçekleşecek.Exxen TV üyeliği nasıl yapılır? Exxet TV ücreti ne kadar?

Exxen üyelik ücreti ne kadar?

Şelale Kadak'ın YouTube üzerinden yayınlanan 'Doğruluk mu Cesaret mi?' programına konuk olan Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalının stüdyosunda röportaj verdi. Platformun fiyat politikası hakkındaki soruyu yanıtlayan Acun, "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok" şeklinde konuştu.

"Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. 900 milyon TL olduğu için 'bunu gel bedava seyret' deme şansımız yok. 'Exxen'in ücretini Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek."

Exxen'nasıl üye olunur?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, Exxen’e yeni üyelikler için geçerlidir. Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

Exxen.com web sitesi ile Android ve iOS uygulamaları üzerinden tüm ilk gün içerikleri erişime açılmış durumda.

Exxen TV'de neler var?

Diziler

Sihirli AnnemŞeref Bey

Vahşi Şeyler

Hükümsüz

Zehirli Çicekler

Dadı

Eziklerin Savaşı

Yaş 17

Programlar

Pişti (Beyazıt Öztürk) ve (İbrahim Büyükak)

Yarışma

Next Top Model (Burcu Esmersoy)

Güldürü

TOLGSHOW (Tolga Çevik)

Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

Haluk Bilginer’in başrolde olduğu Eşref Bey, tartışmaların odağı olan yeni Sihirli Annem, Kral Şakir Mikrop Avcıları, Tosuncuk dolandırıcılığının anlatıldığı belgesel, Tolgshow Filtresiz, Zeynep Bastık ve Konukları gibi pek çok içerik mevcut.

Exxen abonelik ücreti yeni üyeler için ilk 7 gün ücretsiz sonrasında aylık 9.90TL reklamlı şekilde olacak. Tamamen reklamsız isteyenler için 19.90TL aylık abonelik ücreti bulunuyor. Yine yıllık olarak reklamlı 99.90TL iken reklamsız 199.90TL şeklinde. 5 kişilik aile profili de oluşturulabiliyor.