Exxen'den 'Tosuncuk' belgeseli!

Acun Ilıcalı, 132 binden fazla kişiyi mağdur ederek 1 milyar 139 milyon 972 bin TL vurgun yapan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın hayatının belgeselini yeni platformu Exxen'de yayınlayacak. Projeden ilk fragman yayınlandı.

