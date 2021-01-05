Exxen'den 'Tosuncuk' belgeseli!

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen'i izleyicisiyle buluşturdu. Birçok yarışma, program ve dizinin yer aldığı projede Tosuncuk'un hayatı da belgesel olarak yer alıyor.
1 MİLYAR 139 MİLYON VURGUN YAPTI
Çiftlikbank vurgunuyla birlikte 1 milyar 139 milyon 972 bin TL vurgun yapıp kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık skandalları arasında yer aldı.
132 binden fazla insanı dolandırarak uzun süre gündemden düşmeyen ve şu an yurt dışında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın'ın dolandırıcılık planı yeni dijital platform Exxen'de belgesele dönüştürüldü.