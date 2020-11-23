Eximbank'tan kredi fırsatı! Faiz oranı...

Türk Eximbank ihracatçılara özel finansman programları sunuyor. Türk Eximbank yurtiçi krediler, alacak sigortası, uluslararası krediler başta olmak üzere, firmaların marka oluşturmaya veya marka satın alıp o marka altında kendi ürünlerinin satılmasıyla ilgili finansman desteği sağlanıyor. İşte Türk Eximbank kredileri ile ilgili ayrıntılar...

Türk Eximbank ’ın ihracatçılara desteği, sunduğu fırsatlar her hafta Ege İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği online video konferanslarda ele alındı. Bu hafta yapılan toplantıda, yurtiçi kredi programlarından orta uzun vadeli krediler masadaydı.

Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan ve Türk Eximbank İzmir Şube Müdürü Hüseyin Egemen Kılıç, ihracatçıları bilgilendirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünyada ticaret savaşları ve korumacılık önlemleri yaşanırken, ülke ekonomilerinin pandemi nedeniyle arz, talep ve finans boyutlarıyla kendilerini önemli bir krizin içinde bulduğunu söyledi.

Diğer taraftan ise dünyanın en büyük serbest ticaret alanı oluştuğunu dikkat çeken Eskinazi, “Geçtiğimiz günlerde 10 ASEAN üyesi ile Çin, Japonya , Güney Kore Avustralya ve Yeni Zelanda , RCEP (Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık) anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşma ile Çin'in, Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik hakimiyetini daha da arttıracağı öngörülüyor. Ekonominin ağırlık merkezinin artık Batı’dan Doğu’ya doğru kaydığını net bir şekilde görüyoruz. Pandemi, artan rekabet, döviz kurlarındaki istikrarsızlık ortamında ihracatçılarımız her geçen gün daha fazla finansman kaynağına ve desteğe ihtiyaç duyuyor.” diye konuştu.

TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ İHRACATÇININ İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR!

Eskinazi, “Kredi ve sigorta limitlerinin artırılması, yatırım kredileri, genç ve kadın girişimcilere kredi desteğinin tekrarlanması, bölgemizdeki Tarım Birliklerimiz’e yönelik devreye alınacak mevsimsel kredi desteği gibi teşviklerle ilgili yeni bir eylem planına ihtiyacımız var. Yılın 10 ayında ihracata desteğini yüzde 5 artırarak toplamda 37,8 milyar dolarlık destek sağlayan Türk Eximbank, katma değeri yüksek ihracatın desteklenmesine yönelik çalışmalarını ve desteğini önümüzdeki dönemde de hız kesmeden sürdürecektir. Firmalarla birebir görüşmeler her Çarşamba, Türk Eximbank’ın genel bilgilendirmeleri ise her Perşembe günü yapılacak. Pandemi döneminde firma ziyaretleri olmadığı için böyle bir yöntem geliştirdik.”

KREDİLER VE FAİZ ORANI...

-Türk Eximbank’ın ihracatçılara sunduğu finansman programları; yurtiçi krediler, alacak sigortası, uluslararası krediler;

-Yurtiçi krediler; kısa, orta uzun vadeli, döviz kazandırıcı hizmet. Alacak sigortası; kısa ve orta uzun vadeli. Uluslararası krediler; uluslararası ticaretin finansmanı, proje kredileri;

-Orta uzun vadeli krediler; İhracata yönelik işletme sermayesi kredisi, ihracata yönelik yatırım kredisi, yurtdışı mağazalar yatırım kredisi, marka kredisi, gemi inşa ve ihracatı finansman programı, özellikli ihracat kredisi, katılım finans yatırım kredisi, yurt dışı teminat mektubu programları bulunuyor.

Orta uzun vadeli kredilerin ortak özellikleri;

-Mal ve hizmet ihracatı taahhüdü karşılıklıdır.

-Teminata “teminat mektubu” alınmaktadır.

-Her firma için aynı faiz oranı uygulanmaktadır.

-Orta ve uzun vadeli seçenekler bulunmaktadır.

İHRACAT TAAHHÜDÜ KARŞILIĞINDA SAĞLANAN KREDİLER

2 ile 10 yıl vade arasında ihracatçıların ihtiyaçları karşılanıyor. İhracat taahhüdü karşılığında krediler kullandırılıyor. 5 yıla kadar vadeli kredilerde 1 kat ihracat taahhüdü, 5 yıldan uzun vadeli kredilerde 1,5 katı tutarında ihracat taahhüdü alınıyor.

-En önemli konulardan biri kobi finansmanı. Kobi; Çalışan sayısı 250 kişi ve altı, net satış hasılatı veya aktif toplamı 125 milyon TL ve altı olan işletmeler finansman desteği;

-İhracata yönelik işletme sermayesi ve ihracata yönelik yatırım kredisi; Harcama belgelerine dayalı olarak kullandırılan, işletme ihtiyaçlarını karşılayacak işletme harcamalarını ve yatırıma yönelik yatırım harcamalarına dayalı olarak finansman desteği sağlanıyor. İşletme kredilerinde 3 yıla kadar, yatırım kredilerinde ise 10 yıla kadar vadeli finansman desteği sağlanıyor.

-Yurtdışı mağazalar yatırım kredisi; Firmaların yurtdışında açacakları mağazalara yönelik finansman desteği,

-Marka kredisinde ise firmaların marka oluşturmaya veya marka satın alıp o marka altında kendi ürünlerinin satılmasıyla ilgili finansman desteği sağlanıyor.

-Yeni uygulamaya sokulan kredi programlarından biri; yurtdışı teminat mektubu programı. Bu kapsamda yurtdışında işveren ihale makamına/ alıcı firmaya ya da işveren makamın/ alıcı firmanın bankasına muhatap olarak düzenlenen,

Geçici teminat mektubu,

Avans teminat mektubu,

Kesin teminat mektubu,

Teminat akreditifi (Stand-by L/C) talepleri karşılanıyor.

Proje bedelinin asgari yüzde 30’u oranında Türk mal ve hizmet katkısı koşulu aranacak.

12 AYDAN UZUN VADELİ FİNASMAN PAKETLERİ

- Özellikli ihracat kredileri ise dış uluslararası kaynaklardan temin edilen fonların pazarlandığı krediler. Örneğin; Dünya Bankası Firmaların 12 aydan daha uzun vadeli finansman ihtiyaçları finanse ediliyor. Özellikli ihracat kredisi programı ile ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmaların yeni pazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlanıyor.

-Dünya Bankası kredileri; Dünya Bankası ile anlaşma yeni sağlandı. İlk kullandırımları Dünya Bankası onaylıyor akabinde bankanın serbest kullanımına açılacak. Kredi limitleri; Kobi; 3,5 milyon euro, Orta Ölçekli; 6 milyon euro, Kredi vadesi; işletme kredileri en az 2 yıllık, yatırım kredileri en az 3 yıllık. 10 yıla kadar vade tanımlanabiliyor.

-Dünya Bankası kriterlerine göre KOBİ (çalışan sayısı 1 ile 250 arasında olan özel işletme ve ihracat odaklı firmalar tanımına uygun işletmeler), Orta ölçekli işletme (çalışan sayısı 250 ile 1.500 arasında olan özel işletme ve ihracat odaklı firmalar tanımına uygun işletmeler), 2 milyon euro üstü kredilerde özel kriterler (nakit akım tablosu, mali borç/sermaye oranı azami 85/15, finansal borç servis oranı asgari 1/1).

-Dünya Bankası kredilerinde dışarıdan sağlanan fonlarda sosyal ve çevresel etkisinin değerlendirilmesi yapılıyor. Kredi başvurusu için firmaların Dünya Bankası’nın şartlarını taşıması gerekiyor.