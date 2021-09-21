EVTEKS'in ertelenmesine TETSİAD'dan tepki, yeni fuar tarihi

26. Evteks Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı'nın ertelenmesine TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram tepki gösterdi. Bayram, dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan fuarın Hometex Ev Tekstili Ve Aksesuarları Fuarı adı altında 17 - 21 Mayıs 2022 tarihlerinde, düzenleneceğini dile getirdi.

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram yaptığı açıklamada "Türk ev tekstili sektörü, 180 ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolar lık ihracat kapasitesine sahip, kg başı ihracat değerini 8 doların üzerine çıkararak, en fazla katma değer sağlayan, ülkemizin taşıyıcı lokomotiflerinden biridir. 2020 yılında yaklaşık 100 milyar dolar olarak gerçekleşen dünya ev tekstili ihracatının en büyükleri arasında yer alan Türkiye, Çin, Hindistan ve Pakistan ’dan sonra 4. sırada yer almıştır. Avrupa ’nın en büyüğü olan Türk ev tekstili sektörü, dünyanın en büyük brode ve güpür makine parkına sahiptir. Ayrıca, tasarım şampiyonuyuz ve dünya trendlerini biz belirliyoruz" dedi.

Bayram şunları söyledi: "Böylesine büyük bir potansiyele sahip bir sektörün çatı kuruluşu olan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) olarak da, 25 yıldır, dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan EVTEKS Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı’nı da biz düzenliyoruz. Bu fuar, her yıl Avrupa’sından Amerika ’sına, Afrika ’sından Asya’sına kadar dünyanın 180 ülkesinden binden fazla firmanın katılımıyla gerçekleştirilirken, sektörün kalbi de burada atıyor. Dünya ev tekstili sektörünün yakından takip ettiği ve ülke ekonomimize ciddi döviz girdisi sağlayan bu fuar, kamuoyunun da takdir edeceği gibi, hiçbir kişi, kurum ve kuruluşun keyfi uygulama ve kararlarına kurban edilemeyecek kadar büyük bir öneme sahiptir. Küresel salgının tüm dünyada ölüm saçtığı ve hayatın neredeyse tamamen durma noktasına geldiği 2020 yılında iki kez ertelenmek zorunda kalınan ve son olarak 20 – 24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacağı aylar önceden ilan edilen EVTEKS Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı’nın, fuar partnerimiz İstanbul Fuarcılık A.Ş.’yi de bünyesinde bulunduran CNR Holding tarafından, pandemi şartları gerekçe gösterilerek, TETSİAD’ın bilgisi dışında ve Fuar Komitesi’nin de yazılı onayı olmadan, 2022 yılına ertelendiği şeklinde bir karar alınmıştır. Ancak bu karar, imzalanan protokole aykırıdır.

Dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan fuarımızı bundan böyle, Hometex Ev Tekstili Ve Aksesuarları Fuarı adı altında, 17 - 21 Mayıs 2022 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi'nde, ulusal ve uluslararası alım heyetlerinin yoğun ve güçlü katılımı ile gerçekleştireceğiz.