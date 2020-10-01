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Evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı yasaklandı!

AA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 9:42 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 9:42

Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışına yasaklama getirildi. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre de evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı, yayım tarihinden itibaren 60 gün süreyle yapılabilecek.


Tarım ve Orman Bakanlığının "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve  Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Düzenlemeyle, evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı  gerçekleştirilemeyecek.
 
Bakanlık, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler  piyasasının güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alacak ya  da aldıracak.
 
Öte yandan etil alkol ve metanolün internetten satışı yapılamayacak.  Etil alkol üretim tesisini devredecek veya devralacak gerçek veya tüzel kişilerin  vadesi geçmiş vergi borcu bulunması halinde devir işlemine izin verilmeyecek.
 
Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre de evsel kullanım amaçlı etil  alkolün satışı, yayım tarihinden itibaren 60 gün süreyle yapılabilecek.
 

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