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Evlilik yolundalardı! Büyük aşk bitti

Evlilik yolundalardı! Büyük aşk bitti Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel ilişkilerini noktaladı.
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