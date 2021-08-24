Evlilik teklifi bahanesiyle dolandırdı!

Türkçe öğretmeni Fatma, sosyal medya üzerinden evlilik teklifi alınca o kişi ile buluşmaya karar verdi. Tanıştığı kişi tarafından Fatma’nın telefonundan kredi talebinde bulunuldu. Fatma da bankaya giderek krediyi çekti ve sosyal medyadan tanıştığı kişiye verdi. Dolandırıldığını anlayan Fatma öğretmen hemen mahkemeye giderek dava açtı. Çektiği krediyi ödeyebilmek için arabasını satan Fatma öğretmen, Ece Üner ile Susma'ya katılarak hem sesini duyurmak hem de başkalarının da aynı tuzağa düşmesine engel olmak istiyor.

Zümra Nur’un ölümünün arkasında ne var?

Ece Üner İle Susma, 2,5 yaşındaki Zümra Nur’un ölümü ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Asansör boşluğunda baygın bulunan minik Zümra Nur kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aile, minik kızlarının ölümü ile ilgili kafalarında oluşan soru işaretlerinin cevabını Susma’da arıyor. Minik Zümra Nur’un ölümünde ihmal mi var? Yoksa şüpheli bir ölüm mü?