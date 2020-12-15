Evlilik sorusuna yanıt verdi!

Yüsra Geyik, "Dizi bildiğiniz gibi çok güzel bir şekilde devam ediyor. 15 sene önce ilk girdiğimde çocuktum, şimdi dizide sizin gibi ben de muhabir oldum. Her sene 'son sezon' diye haberler çıkıyor ama reytinglerde çok iyi olduğumuz için her seferinde sözleşme yeniliyoruz ve devam ediyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Sette artık aile gibi olduk, o kadar alıştık ki birbirimize bazı sahneleri prova yapmadan çekiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Dizi final yaptıktan sonra nasıl bir karakterde rol almak isterdin?" sorusuna Geyik, "Mevcut rolümden farklı, ters bir rol olmasını isterdim. Kendimi tekrarlamamak için iyi bir seçim olurdu. Şöyle yalıda ya da köşkte geçen bir dizide rol almak hiç fena olmazdı" diyerek tebessüm etti.