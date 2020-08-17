Evlilik, doğum ve emeklilik yardımı! Çalışan ve emekliye sosyal destek!

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyelerine sosyal yardımlar vermeyi sürdürüyor. İLKSAN cenaze, doğum, doğal afet, emeklilik, evlilik ve şehitlik gibi sosyal yardımların yanı sıra aile destek, sağlık, gayrimenkul, tüp bebek, afet ve icra gibi durumlarda da kredi sağlıyor. Peki, İLKSAN yardımları nasıl alınır? İLKSAN evlilik ve doğum yardımı nasıl alınır? İLKSAN ev kredi başvurusu nasıl yapılır? İLKSAN emeklilik yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte öğretmenlere İLKSAN'dan verilen yardımlar ve başvuru şartları...

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), üyelerine cenaze, doğum, doğal afet, emeklilik, evlilik ve şehitlik gibi sosyal yardımların yanı sıra aile destek, sağlık, gayrimenkul, tüp bebek, afet ve icra gibi durumlarda da kredi sağlıyor. Sağlık ve sosyal içerikli yardımlarla üyelerinin pek çok ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yapan İLKSAN ve yardımları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İLKSAN yardımları nasıl alınır? İLKSAN evlilik ve doğum yardımı nasıl alınır? İLKSAN kredi başvurusu nasıl yapılır? İLKSAN emeklilik yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte öğretmenlere İLKSAN'dan verilen yardımlar ve başvuru şartları...

İLKSAN'DAN ÖĞRETMENLERE KARŞILIKSIZ SOSYAL YARDIM

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyelerine cenaze, doğum, doğal afet, emeklilik, evlilik ve şehitlik gibi sosyal yardımlar veriyor.

EVLENME YARDIMI

Evlenme yardımı, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere yapılan yardımdır. Evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirleniyor.

Evlenenlerden her ikisinin de sandık üyesi olması halinde, bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılıyor. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğine göre evlenme halinde kullanılacak olan ikrazı (borç) alan üyeler bu yardımdan faydalanamıyor. 2020 yılı içerisinde uygulanan evlilik yardımı miktarı 660 TL olarak belirlendi.

DOĞUM YARDIMI

İLKSAN'a üye öğretmenlere bir defaya mahsus olarak doğum yardımı yapılıyor. Doğum yardımının miktarı yine Sandık Yönetim Kurulunca belirleniyor. Doğum Yardımı, Evlenme Yardımının yüzde 50 tutarı kadar olup verilen miktar 2020 yılı 330 TL olarak belirlendi. Bu yardımdan faydalanmak için 'Doğum Yardımı talep form dilekçesi' doldurularak sandığa başvuru yapılabiliyor.

EMEKLİ YARDIMI

İLKSAN tarafından verilen emekli yardımında ise, üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere bir defaya mahsus olmak üzere yapılıyor.

Sandık üyesi iken en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu genel emeklilik şartı olan kadınlar için 20, erkekler için 25 hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı şartlarını taşımakla birlikte, yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara emekli yardımı yapılıyor. Bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile ve çalıştıkları kurumdan ilişiklerini kestiklerini belgelendirenlere en son ödediği aidat tutarı esas alınarak emekli yardımı ödeniyor.

Emekli yardımı hesaplama kalemleri şunlardır;

- Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,

- Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,

- Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı, toplamlarıdır.

SAĞLIK DESTEK YARDIMI

İLKSAN üyeleri veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 3(üç) günden fazla süren tedavilerinde de destek veriliyor. Üyelerin bu durumlarını resmi veya özel hastanelerden alacakları tedavinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir sağlık raporu ile tevsik etmeleri kaydı ile Sandığa ait konaklama tesislerinde konaklaması halinde kendisi ve refakatinde bulunan 1 (bir) kişinin en fazla 10 güne kadar konaklama ücretlerinin yüzde 50 tutarı Sandık tarafından ödeniyor.

MALULİYET YARDIMI

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malûlen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere İLKSAN'dan yardım yapılıyor. Bu yardımda üyenin sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı, üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı, üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı toplamları maluliyet yardımı olarak veriliyor.

AFET YARDIMI

İLKSAN afet yardımı, sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına, terör gibi olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere veriliyor. Üyeler meskeni veya ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde yardımdan faydalanabiliyor. Afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılıyor.

CENAZE YARDIMI

Cenaze yardımı, sandık üyesi iken vefat eden üyelerin kanuni vârislerine yapılan yardımdır. Cenaze yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirleniyor. 2020 Yılı Cenaze Yardımı, Asgari ücretin neti olan 2.324,70 TL olarak belirlendi.

ŞEHİT YARDIMI

İLKSAN'IN Sandık üyesi iken şehit edilen üyelerin kanuni varislerine şehit yardımı yapılıyor. Şehit yardımı miktarı, her yıl Yönetim Kurulu’nca belirleniyor. 2020 yılı içerisinde uygulanan Şehit Yardımı 20 bin olarak belirlendi.

ÖĞRETMENLERE EV KREDİSİNDEN İCRAYA TÜM KREDİLER

İLKSAN İkraz (Borç Verme), üyelerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üye birikimlerinden oluşan ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı kaynaklarından kullandırılan karşılıklı yardımlar kapsamında borç para veriyor. Bu kapsamda öğretmenlere şu krediler veriliyor,

- Genel İkraz

- İcra İkrazı

- Özel Günler İkrazı

- Evlilik İkrazı

- Sağlık İkrazı (Tedavi-Doğum-Tüp Bebek Tedavisi-Sünnet)

- Afet İkrazı

- Aile Destek İkrazı

- Gayrimenkul İkrazı (Konut veya Arsa alınması halinde)

İLKSAN'dan borç para alabilmek için şartlar ise şu şekilde;

a) Üye bilgi sistemi aracılığı ile ikraz ön başvurusunun yapılması.

b) İkraz çeşidine göre istenilen belgelerin Sandık Genel Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla gönderilmesi gerkiyor.