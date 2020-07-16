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Evliliği pandemi mi kurtardı?

16 Temmuz 2020 Perşembe - 9:42 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 9:42

Oyuncu Beren Saat, Kenan Doğulu’yla evliliği hakkında, “Sorunlarımızı pandemi sürecinde aştık. Birbirimizi daha yakından tanıdık” dedi.


Beren Saat, Ayşegül Doğan’ın YouTube kanalına konuk oldu. Bir dönem Kenan Doğulu’yla evliliğinde problemler yaşadığını söyleyen oyuncu, “Pandemi sürecini birlikte, evde geçirdik. Birbirimizi daha yakından tanıdık. Müzik yaptık. ‘Her şey bitti’ dediğimiz yerde şaşırtacak gelişmeler yaşadık” dedi.
 
SEVGİ BÜTÜN SORUNLARI AŞIYOR
 
Oyuncu, boşanacakları yönünde çıkan haberler konusunda ise, “Evlilik bazen boğucu olabiliyor. Bizim için esas olan aşk. Biz arkadaş, aile olmayı başardık. Ama insanlara bir türlü çekirdek aile fotoğrafı veremedik. Evliliğin içinde kırıldık, döküldük ancak sevgi bütün sorunları aşıyor” diye konuştu.

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