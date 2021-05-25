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Evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi, ensesinden vuruldu!
Balıkesir'de Zeliha Atlar (27), sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu Serdal Gülser'in (43) evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Gülser, sürekli ölümle tehdit edip, defalarca evini bastığı Atlar'ı, ekim ayında ensesinden tabancayla vurup yaraladı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Zeliha Atlar, geçen yıl mart ayında sosyal medyadan kendisine mesaj atan Serdal Gülser ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık eden ikili, ilişki yaşamaya başladı. Atlar, iddiaya göre 2 ay sonra Gülser'in evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrendi.