Evli kadın çocuğu başkasından çıkınca havalara uçtu!

Esra Erol'da programına katılan Fırat Karakuş, kaybolan eşini ve kızını aradığını söyledi. Fırat, eşinin komşuları olan ve ondan 28 yaş büyük olan Cengiz ile kaçtığını düşünüyordu. Esra Erol, Esra Karakuş'un izini sürüp onu buldu ve canlı yayına çıkan Esra her şeyi itiraf etmişti. Olayla ilgili yeni gelişme dün aksam yaşandı. Kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla yasak aşk yaşayan kadın, canlı yayında DNA testi sonucunu öğrenince sevinçten havalara uçtu. Çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen eş şok yaşarken, genç kadın "Şu an şükür elhamdülillah diyorum" dedi.