Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 2021 ne kadar oldu? 2021 Bekar, evli, çocuklular için AGİ zam oranı tablosu...

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 2021 AGİ ödemesi kaç para olacak? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında için asgari ücretin brüt 3.557 lira net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı. Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler AGİ’ye çevrildi. İşte evli eşi çalışmayan kişilerin 2021 AGİ ödemeleri…

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21.56 oranında yükselmiştir" dedi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını yaptı. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olduğunu açıkladı. Böylelikle asgari ücrete yüzde 21,5 oranında zam yapıldı.

Asgari ücretle birlikte AGİ ücretleri de değişti.

2021 AGİ NE KADAR OLDU? 2021 AGİ ZAM ORANI…

Bekar 220,73 TL - 268,31 TLEvli eşi çalışmayan 264,87 TL - 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL - 362,04 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL - 402,27 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL - 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL - 456,12TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL - 456,12 TL

2020 AGİ NE KADARDI?

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre şekillenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur. Bu oranların toplamı ise %85'i geçemez.