Evli çiftleri ilgilendiren flaş karar! Nafaka hakkı elinden alınıyor

Nafakayla ilgili kritik karar! Milyonlarca evli çifti çok yakından ilgilendiriyor. Boşanma arifesinde olanlar dikkat! Bunu yapan kadının nafaka hakkı elinden alınıyor, ağır kusurlu sayılıyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinden boşanan kadına yoksulluk nafakası ödenmesine, erkeğin manevi tazminat taleplerinin reddine hükmeden istinaf mahkemesi kararını, kadının "maddi çıkar amacıyla evlendiği" tespiti gerekçesiyle bozdu.

Ankara'da görülen bir boşanma davasında kadın, küfrettiği ve kendisini evden kovduğunu öne sürdüğü 47 yaş büyük eşinden yoksulluk nafakası ve tazminat istedi. Yerel mahkeme, maddi çıkar amacıyla evlendiği, evlilik birliğini sürdürme amacı bulunmadığı, evlilik birliğinin gereklerini yerine getirmediği ve evden ayrıldıktan sonra eşi için çeşitli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle kadının, küfreden ve eşini evden kovan erkeğe göre daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti.

Kadının yoksulluk nafakası ve tazminat taleplerini reddeden yerel mahkeme, tarafların boşanmalarına, erkek yararına ise 10 bin lira manevi tazminata karar verdi. Bunun üzerine kadın, yerel mahkeme kararını istinaf mahkemesine taşıdı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi ise kadına yüklenen "maddi çıkar amacıyla evlenme" ve "evlilik birliğini sürdürme gibi bir amacın bulunmaması" davranışlarının kanıtlanamadığı, bu durumda kabul edilen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışlar uyarınca tarafların boşanmaya sebebiyet veren olaylarda eşit derecede kusurlu oldukları sonucuna ulaştı.

İstinaf mahkemesi, kadına yoksulluk nafakası ödenmesine, erkeğin manevi tazminat talebinin reddine karar verdi.

"BOŞANMAYA SEBEBİYET VEREN OLAYLARDA KADIN AĞIR KUSURLU"