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Evlerin kapı kilitlerini çalıyordu! Evinde yakalandı

DHA |  16 Ocak 2021 Cumartesi - 17:36 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 17:36

Mersin’de 9 evin kapı kilidini çalan şüpheli, yakalandı. Tutuklanan şüphelinin, hırsızlık öncesi evlerin olduğu bölgelerde dolaştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.


Kent merkezindeki çok sayıda evin kapı kilitlerinin çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
 
Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Uğur Arslan olduğunu tespit etti. Arslan, adresinde gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uğur Arslan’ın hırsızlık öncesi evlerin olduğu bölgelerde dolaştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
 
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Mersin kapı kilidi hırsız
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